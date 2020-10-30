İstMarina'da "Cumhuriyet Korteji"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstMarina'da "Cumhuriyet Korteji"

30.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:18
İstMarina'da

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstMarina AVM'den başlayan off-road araçlı konvoy, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Kartal'dan başlayarak Kadıköy'e kadar görsel şov yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstMarina AVM'den başlayan off-road araçlı konvoy, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Kartal'dan başlayarak Kadıköy'e kadar görsel şov yaşattı.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görsel bir şova imza attı. "Cumhuriyet Konvoyu" kapsamında Off-Road sürücüleri İstMarina AVM'de bir araya geldi. Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış 100 aracın katıldığı kortejde araçlar Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle süslendi. Öncesinde bando takımının Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı müzikleriyle eşlik ettiği konvoy, Kartal İstMarina AVM'den başlayarak sahilde görsel şov eşliğinde Kadıköy'e kadar devam etti. Kortej bitiminde konvoya katılan sürücüler ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Bülent Turan Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Aslı Enver Işın Karaca Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Arda Kardeşler Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstMarina'da "Cumhuriyet Korteji" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 10:23:17. #1.15#
title