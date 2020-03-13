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Ekonomi

İstMarina AVM 24 saat dezenfekte ediliyor

İstMarina AVM, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gün boyunca dezenfekte ediliyor.

13.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:30
İstMarina AVM 24 saat dezenfekte ediliyor

İstMarina AVM, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gün boyunca dezenfekte ediliyor.

DAP Yapı'nın açıklamasına göre, İstMarina AVM, misafirleri ve çalışanları için çeşitli sağlık uygulamaları başlattı. Bu kapsamda başlatılan dezenfekte çalışmaları gün boyunca sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstMarina AVM Müdürü Melih Çevik, tüm mağaza çalışanlarının salgına karşı bilgilendirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızı tehdit eden bu unsura karşı sosyal sorumluluk bilinciyle tüm sağlık önlemlerini hayata geçirdik. AVM'nin her yerinde 24 saat görev yapan dezenfeksiyon ekibi konumlandırdık. Ayrıca 8 noktaya el dezenfeksiyon terminalleri kurduk. Tüm çalışan temizlik ekiplerimize virüs ve hijyen eğitimi verdik. Acil durum ekibimizi ise virüs kriz hattı olarak revize ettik ve tüm AVM alanlarına bilgilendirme panoları kurduk."

Kaynak: AA

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