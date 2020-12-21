İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor
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İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor

21.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:30
İSTKA'ya personel alımı başvuruları sürüyor

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) personel alımı için başvurular devam ediyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) personel alımı için başvurular devam ediyor.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajans'a, 9 uzman, 3 destek personeli, 1 iç denetçi ve 1 hukuk müşaviri olmak üzere 14 personel alımı yapılacak.

Başvurular, 29 Aralık 2020'de saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İSTKA sınav başvuru bağlantısından gerçekleştirilebilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Ocak 2021'de Ajans'ın web sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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