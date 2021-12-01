İSTKA'dan yenilikçi çalışmalar ve çocuklar için 110 projeye destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ve Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan projelerini duyurdu.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 191 milyon lira olan İstanbul'un Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirecek, her alanda dijital dönüşüme öncülük edilecek, çocuklar ve gençlere geleceğin yetkinliklerini kazandıracak 110 proje hayata geçirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ve Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı proje değerlendirme sonuçları belli oldu. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında 36 proje, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de 74 proje desteklenecek. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla toplam 191 milyon liralık iş birliği gerçekleştirilecek.

Kritik teknolojiler desteklenecek, dijital dönüşüm merkezleri kurulacak

86 milyon TL tutarında toplam bütçesi olan Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programında hayata geçecek 36 proje ile İstanbul'un Ar-Ge ve yenilik altyapısını güçlendirecek, her alanda dijital dönüşüme öncülük edilecek çalışmalar yürütülecek.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanları, dijital dönüşüm merkezleri kurulacak. Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri gibi kritik teknolojilerin destekleneceği program kapsamında akıllı şehirleşme, kaynak verimliliği ve derin teknolojilere yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Çocuklar ve gençlere geleceğin yetkinlikleri kazandırılacak

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek 74 projenin toplam bütçesi ise 105 milyon TL olacak. Bu program ile İstanbul'da yaşayan çocuklar ve gençlerin inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılmasının yanı sıra sosyal becerilerinin geliştirilerek geleceğe hazırlanmaları sağlanacak.

Çocuklar ve gençlerin mevcut becerilerini geliştirmeleri için İstanbul'da yeni bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kurulacak. Projelerle ayrıca risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirilecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Girişimcilik ve Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan projelerini de Eylül ayında ilan etmişti. Toplam bütçesi 53,5 milyon lira olan 37 proje hayata geçirilmeye başlandı. Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 12 proje, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile de 25 proje yürütülüyor. İSTKA'nın 2021 yılında desteklediği proje sayısı 158'e ulaşmış bulunuyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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