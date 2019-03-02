İstiyorum Ki Çok Daha Yüksek Oy Oranıyla Seçimlerden Çıkmış Olalım"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiyorum ki çok daha yüksek oy oranıyla 31 Mart'ta bu Mahalli İdareler Seçimi'nden çıkmış olalım. Bu adımları atarken gerek altyapıda gerek şehirleşmede gerek vatandaşlarımızla olan ilgi, alaka... Hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz." dedi.

Güneysu ilçesinde otobüsün içinden halka hitap eden Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler vesileyle bütün illeri dolaşma gayretinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, dün itibarıyla ilçeler hariç 22 vilayeti dolaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün de Rize ve Trabzon'dayız.Yarın Ordu, Samsun, böylece devam edeceğiz. Ben Türkiye'de hep birinci, ikinci, üçüncü sıralarda yer alan baba ocağımızın, ana ocağımızın inşallah 31 Mart'ta daha yukarılarda olmasını bekliyorum. İstiyorum ki çok daha yüksek oy oranıyla 31 Mart'ta bu Mahalli İdareler Seçimi'nden çıkmış olalım. Bu adımları atarken gerek altyapıda gerek şehirleşmede gerek vatandaşlarımızla olan ilgi, alaka... Hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın sözleşmeli öğretmenlerin atanmasına ilişkin talebi üzerine de şunları söyledi:

"Şunu bir defa bilmeniz lazım, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız, nasıl huzurlu olduğunuz o da belli ve hala diyorsunuz ki, yok şöyle, yok böyle... Biz sözleşmeli ve fahri olarak hepsine bu tür destekleri verdik, veriyoruz, yine de vermeye devam edeceğiz. Bu tür şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin. Ben çünkü bu işlerde bunun dertlisiyim ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz, tamam mı?"

Erdoğan, vatandaşın, "Sınavdan sınava koşuyoruz" sözlerine karşılık da "Sınavdan sınava koşmaya devam edin, sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Hiç sınava girmeden gelsin bizim ayağımıza, o olmaz. Biz şimdi inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de çok daha farklı bir şekilde istiyoruz ki Güneysu'muzu ve Rize'mizi nasıl başarılı altyapı yatırımlarıyla, nasıl buralarda eğitimden sağlığa attığımız adımlarla belli bir yere getirdiysek, bundan sonra da inşallah daha iyi bir yerlere bunu getirmenin gayreti içinde olacağız. Derdimiz bu. Biz dertliyiz, siz de dertli olanın derdinden lütfen anlayın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Rize il merkezine hareket etti.

Kaynak: AA