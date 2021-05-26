İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, çocuğa cinsel istismar suçundan 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş., Şanlıurfa'da yakalandı.

OSMANİYE'de, çocuğa cinsel istismar suçundan 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş., Şanlıurfa'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye'de 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 7 ayrı dosyada 70 yıl hapis cezası bulunan firari M.Ş.'nin Şanlıurfa'da gizlendiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibe aldığı görevinden ihraç edilmiş olan eski öğretmen M.Ş.'nin gizlendiği adrese operasyon düzenlendi. Üzerinde kardeşinin adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalanan M.Ş., yakalama işleminin ardından cezaevine teslim edildi.


İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
İstismardan 70 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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