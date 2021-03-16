İstismarcı baba Antalya'da yakalandı (3)
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İstismarcı baba Antalya'da yakalandı (3)

16.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:27
İstismarcı baba Antalya'da yakalandı (3)

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMAİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında, 15 yaşındaki öz kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunan baba H.Y. ile ilgili açıklama yaptı.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında, 15 yaşındaki öz kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunan baba H.Y. ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre, 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007 doğumlu mağdur İ.Y.'nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y.'nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16/03/2021."

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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