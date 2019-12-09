İstiridye mantarına ilgi büyük
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İstiridye mantarına ilgi büyük

Bilecik'te köylüler tarafından toplanan istiridye mantarları pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.

09.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:16
İstiridye mantarına ilgi büyük

'te köylüler tarafından toplanan istiridye mantarları pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.


Bilecik Mahallesinde bulunan Kapalı Pazarda tezgahlarda yerini alan mantarlarının kilosu 12 ile 15 lira arasında satışı yapılıyor. Mantar satıcısı Sefa Atay, "Mantarlarımız Bilecik' in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünden ve Antalya Korkuteli'nden geliyor. Aslında bunun başlangıç yeri Bilecik'in Gölpazarı ilçesidir. Ama işi beceremeyince Antalya Korkuteli'ne taşıdılar. Halkın talebi çok iyi. Mantarın sadece zararsız 2-3 çeşidi tezgahlarda yer alıyor. Aralık ayı olmasına rağmen halen tezgahlarda yerini koruyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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