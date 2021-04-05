Istıranca Ormanları beyaza büründü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Demirköy ilçesinin Jandarma Kule mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Istranca Ormanları karla kaplandı.
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgede hazır bekliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar altındaki orman manzaraları fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran