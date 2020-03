İstirahat ve eğlence yerleri kapatıldı İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde de korona virüsü tedbirleri kapsamında istirahat ve eğlence yerleri kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı 81 ilin valiliğine "korona virüsü tedbirleri" konulu ek genelge göndermişti.



İllere gönderilen ek genelge ile korona virüsü salgının tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda ilçede umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin geçici süreliğine faaliyetleri durduruldu.



Genelge ile ayrıca tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri de geçici olarak ertelendi. - AMASYA

Kaynak: İHA