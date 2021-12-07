İstinyeliler Croda'nın Yöneticileri ile Bir Araya Geldi.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri; Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Alparslan'ın gözetiminde Topkapı Kampüs Laboratuvarlarında gerçekleşen etkinlikte, global hammadde firması Croda'nın yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya geldi.

Bitki hücre kültürü ile elde edilmiş aktif kullanarak, Antipollution (kirlenme karşıtı) krem-jel formülasyonu hazırlayan öğrenciler, 30 SPF koruma faktörlü güneş losyonunda ülkemizde geliştirilmiş özel bir filtre kullandılar.

Göz farında ise inovatif simli boyalar ile kendi ürünlerini tasarlama şansı bulan İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri; kendi emekleriyle ortaya çıkardıkları güncel, yenilikçi ve özgün ürünleri hatıra olarak alarak laboratuvardan deneyimleyerek öğrenmiş olarak ayrıldı.

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