İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı - Haberler
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İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, İstinye- Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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