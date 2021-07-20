İstinye Üniversitesi Periscope Yayınları Başladı

İstinye Üniversitesi Periscope Yayınları Başladı Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İstinye Üniversitesi, 12 Temmuz'da başlayan ve Topkapı Sağlık Kampüsü'nde 2 Ağustos'a kadar devam edecek olan Tanıtım Günleri boyunca Periscope yayınları yapacaktır.