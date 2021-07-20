İstinye Üniversitesi Periscope Yayınları Başladı
İstinye Üniversitesi Periscope Yayınları Başladı Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İstinye Üniversitesi, 12 Temmuz'da başlayan ve Topkapı Sağlık Kampüsü'nde 2 Ağustos'a kadar devam edecek olan Tanıtım Günleri boyunca Periscope yayınları yapacaktır.
İstinye Üniversitesi Periscope Yayınları Başladı
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İstinye Üniversitesi, 12 Temmuz'da başlayan ve Topkapı Sağlık Kampüsü'nde 2 Ağustos'a kadar devam edecek olan Tanıtım Günleri boyunca Periscope yayınları yapacaktır. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu başta olmak üzere fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürü ve diğer idari yöneticilerle gerçekleştirilecek Periscope yayınlarını İstinye Üniversitesi resmi Periscope sayfasından takip edebilirsiniz.
İstinye Üniversitesi'ni Periscope'ta takip etmek için; @istinyeunivedu
Kaynak: Habermetre