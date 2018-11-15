İstinye Üniversitesi'nde 'Dünyanın Ekmeği'ni Yaptılar

İSTİNYE Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri, 'Dünyanın Ekmeği; Tadım ve Sunum' etkinliği düzenledi. İstinye Üniversitesi Mutfağı'nda (MATBAH) hazırlanan dünyanın farklı yerlerinden 53 çeşit ekmek, lezzetleri ve sunumlarıyla büyük beğeni topladı.

İSTİNYE Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı tarafından 'Dünyanın Ekmeği; Tadım ve Sunum' adlı etkinlik düzenlendi. 180 öğrenci İSÜ Topkapı Kampüsü Ana Fuaye'de 53 çeşit ekmeğin sunumunu yaptı. Katılımcıların oylarıyla en beğenilen üç ekmek seçildi. 'Çikolatalı Babka' (Polonya) ekmeğiyle 1'inci olan Enes Kutlu, Ekincan Gökçek, Zeynep Altuntaş ve Begüm Kural'a,'Aktif Karbonlu Ekmek' (Füzyon) ile 2'inci olan Murat Şahin, Serhat Şahin ve Ceren Ercan'a, son olarak 'Cevizli Zerdaçallı Ekmek' (Antalya) ile 3'üncü olan Dilara Eken, Ebru Özkorun ve Özge Filiz'e teşekkür belgesi takdim edildi.

"MUTFAĞA SABAH 06.00'DA GİRDİLER"

Öğrencilerin hem yöresel hem de dünya mutfağından çeşitli ekmek yaptığını ifade eden Gastronomi Bölümü ve Aşçılık Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özer, "Yöresel ve dünya mutfakları, pastacılık ve ekmekçilik derslerimiz var. Öğrencilerimiz burada öğrendiği ekmek çeşitlerini bugün tüm İstinye Üniversitesi ailesine ve dışarıdan gelen konuklarımıza sunuyorlar. Sabah 06.00'dan beri mutfakta çalışıyorlar çünkü çok uzun süren ekmek pişirme metotları var" diye konuştu.

"180 KİŞİ AYNI ANDA ÇALIŞTI"

180 öğrencinin bu etkinlikte gönüllü olarak görev aldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özer, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden birinci sınıf öğrencileri, Aşcılık Programından birinci ve ikinci sınıf öğrencileri var. Sabahtan beri inanılmaz heyecanlılar. Normalde biz mutfakta 30, maksimum 40 kişi olarak çalışıyoruz ama bugün 180 kişi aynı anda mutfakta çalıştı. İnanılmaz güzel bir çalışma disiplini vardı. Çok keyifli geçti. Sunumları çok yaratıcı oldu. Herbiri örtüler, dekorlar, sepetler ile sunumlarını süslemeye çalıştı" dedi.

"UMARIM BUNU GELENEKSEL HALE GETİREBİLİRİZ"

Bütün öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Özer, "Herkes ekmeğini araştırdı, günlerdir evlerinde deniyorlar. En basit ekmek bile o kadar büyük bir emekle yapıldı ki. Umarım bunu geleneksel hale getirip her yıl yeni dönem başlangıcında yapabiliriz. Bu birincisi ama inşallah 10'uncusunu, 20'incisini görebiliriz" diye konuştu.

BUHARDA PİŞEN EKMEK

Tayvan'a ait Bao Bun ekmeği yapan Aşçılık ikinci sınıf öğrencisi Kübra Metin, "Diğer ekmekler fırında pişer ama benim yaptığım ekmek buharda pişiyor. ve bembeyaz pamuk gibi bir ekmek ortaya çıkıyor. Zevkli ama çok zorlu bir hazırlık süreci geçirdik" dedi.

DÜNYA EKMEKLERİ

Öğrenciler tarafından hazırlanan ekmekler arasında ABD'den Muzlu Ekmek, Brezilya'dan Parmesanlı Ekmek, Polonya'dan çikolatalı ekmek, İtalya'dan Foccaio, Tayvan'dan Bao Bun gibi dünya ekmekleri yanında Mardin'den 1000 yıllık maya ile yapılan ekmek, biberli ekmek, Trabzon ekmeği gibi farklı yörelerden ekmekler de hazırlandı. En çok ilgi çeken ekmekler arasında ise öğrencilerin özel tarifleri ile hazırladıkları füzyon ekmekler yer aldı. - İstanbul