İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattını 16 Ayda 2 Milyon 295 Bin Yolcu Kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından hizmete açılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı ile Beykoz-Sarıyer arası 8 dakikaya düştü. İki kıta arasındaki en kısa yol özelliğiyle dikkat çeken arabalı vapur 16 ayda 2 milyon 295 bin yolcu taşıdı. 2 yakayı 8 dakikaya indiren hat havadan görüntülendi.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı geçen yılın mart ayında İstanbulluların hizmetine açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen hat sayesinde iki kıta arası geçiş mesafesi kısaldı, köprü ve karayollarında trafik yoğunluğu azaldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında yapılan seyahat ile yolcular aynı zamanda muhteşem boğaz manzarasının da tadını çıkarıyor.

Çay bitmeden Asya'dan Avrupa'ya

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı iki kıta arasındaki en kısa yol özelliğine sahip. Köprü trafiğiyle bir saati aşan yolculuk hat sayesinde 8 dakikaya kadar düştü. Adeta çay bitmeden Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na ulaşım sağlanıyor. İki yakayı 8 dakikaya indiren hat havadan görüntülendi.

Günde 5 bin yolcu kullanıyor

06.40 itibariyle başlayan karşılıklı seferler 21.30'a kadar sürüyor. 20 dakikada bir aralıklarla yapılan seferler iş giriş-çıkış saatleri ve özel günlerde 15 dakikada bire kadar düşüyor. Hafta içi 100, hafta sonu ise 76 sefer gerçekleştiriliyor. Günlük ortalama 2 bin araç, 5 bine yakın yolcu hattı kullanıyor. Yolcular üzerinde birebir yapılan anketin sonuçlarına göre hattı kullanan yolcularda yüzde 78,4 memnuniyet oranı gözlendi.

Yakıttan ve zamandan tasarruf

Hattın hizmete girdiği günden bugüne geçen yaklaşık 16 ayda düzenlenen sefer sayısı 44 bini aştı. Bu seferlerle 961 bin araç ve 2 milyon 295 bin yolcu taşındı Bu sayede köprü ve karayollarını kullanacak araçlar deniz yoluyla taşınarak yoğunluk azaltıldı. Böylece hem yakıt tüketiminden hem de trafikte harcanan zamandan tasarruf edildi. İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı otomobil, kamyonet, motosiklet dahil olmak üzere 3 bin 500 kilogramın altındaki tüm araçlar kullanabiliyor.

Aşiyan isimli feribotun kaptanlığını yapan Deniz Bayır: "İki gemi olarak 2017 Mart ayı itibariyle seferlerimize başladık. Büyükşehir Belediyemizin trafik rahatlığı ve gelen talepler doğrultusunda kurulan hattımız ikinci senesine gitmek de olup günde ortalama 4 bin araç taşımaktayız iki gemi. Gemilerimiz Aşiyan ve Erguvan isimli iki adet. Aşiyan gemisi 66 araç kapasiteli Erguvan gemisi 88 araç kapasiteli. Gemilerimiz son teknoloji ile donatılmıştır. Son derece konforlu ve son derece hızlı bir şekilde yolculuk imkanı sunmaktadır. Akşam trafik yoğunluğunda çok talep görüyoruz. Hem boğazın tadını almak isteyenler hem de trafik stresini yaşamak istemeyenleri gemilerimize bekleriz" dedi. - İSTANBUL