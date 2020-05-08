İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar: "Deprem zannettik"
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İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar: "Deprem zannettik"

İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar: 'Deprem zannettik'
08.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:24

İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar: "Deprem zannettik" Esenler'de istinat duvarının çökmesiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, o anları anlattı.

İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar: "Deprem zannettik"

İSTANBUL - Esenler'de istinat duvarının çökmesiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, o anları anlattı. Sahur vakti bomba gibi bir patlama sesi duyduklarını söyleyen vatandaşlar, "deprem zannettik" ifadelerini kullandı.

Esenler Kemer Mahallesi'nde sahur vakti bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle çevredeki vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Çökmenin yaşandığı inşaatın çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay sırasında büyük korku yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

"Buranın tabanının temelleri sağlam olmadığı halde site yapmaya çalıştılar"

Sahur sırasında yaşadığı korkuyu anlatan mahalle sakini Emre Özcan, "Herkes sahurdayken bir anda bomba patlar gibi oldu. Arka tarafta gördüğünüz binanın dış temelleri yıkılmaya geldi. Zaten ondan sonra herkes dışarıya çıkmaya başladı. AFAD zaten buradaydı önlemler alınmaya başlandı. Binalarda da çatlaklar var. Burayı kentsel dönüşüm adı altında siteye çevirdiler. Buranın tabanının temelleri sağlam olmadığı halde 20 katlı site yapmaya çalıştılar. Bizim zeminimiz de orayı kaldırmadığı için çöktü. Herkes çok korktu annem kriz geçirdi ambulans geldi. Sesi duyup 5-6 mahalle öteden bize telefon açtılar." dedi.

"Alt temele de bir koruma yapılmadan vurdular temelimizi patlattılar"

Müteahhit ile yaşadıkları sorunlardan bahseden Kumru Özcan, "Apar topar yaptılar burayı. Şimdi hafriyat almaya bir sene geçti aradan. Hafriyat almadılar. Alt temeli de bir koruma yapılmadan vurdular temelimizi patlattılar. Biz durdurmaya çalıştık evinizin temeli patladığı için yıkılıyor evimiz dedik. Bize söylenen tek kelime şuydu, hiçbir şey yapamazsınız. Şuan evlerimizi boşalttık zaten" şeklinde konuştu.

"On apartman hasar görmüş, toplam 52 daire"

Yaşanan çökmeyi deprem zannettiklerini söyleyen İmad Bayar, "Sahur saatlerinde bir gürültüyle hepimiz dışarıya fırladık. Baktık inşaat çökmüş binalar hasar görmüş. On apartman hasar görmüş, toplam 52 daire. Şuan hepsi oturulmaz hale geldiler. Bütün mahalle deprem sanıp dışarıya fırladı" ifadelerini kullandı.

İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar: 'Deprem zannettik'

Kaynak: İHA

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