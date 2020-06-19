İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahsı arama çalışmaları devam ediyor İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahsı arama çalışmaları devam ediyor Bursa'da sağanak yağmur nedeniyle çöken ve altında bir kişinin kaldığı iddia edilen istinat duvarında arama çalışmaları 4 saattir devam ediyor.

İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahsı arama çalışmaları devam ediyor

BURSA - Bursa'da sağanak yağmur nedeniyle çöken ve altında bir kişinin kaldığı iddia edilen istinat duvarında arama çalışmaları 4 saattir devam ediyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu duvar altında kaldığı iddia edilen bir kişi için 4 saattir arama çalışması devam ediyor. Kurşunlu Mahallesi'nde çöken duvarın altında arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar kimseye ulaşılmazken, hafriyat kaldırmak için iş makinalarının destekleri ile çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA