İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahıs için arama çalışmaları devam ediyor
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İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahıs için arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'da sağanak yağmur nedeniyle çöken ve altında bir kişinin kaldığı iddia edilen istinat duvarında arama çalışmaları 4 saattir devam ediyor.

İstinat duvarının altında kaldığı iddia edilen şahıs için arama çalışmaları devam ediyor
19.06.2020 00:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:37

Bursa'da sağanak yağmur nedeniyle çöken ve altında bir kişinin kaldığı iddia edilen istinat duvarında arama çalışmaları 4 saattir devam ediyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu duvar altında kaldığı iddia edilen bir kişi için 4 saattir arama çalışması devam ediyor. Kurşunlu Mahallesi'nde çöken duvarın altında arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar kimseye ulaşılmazken, hafriyat kaldırmak için iş makinalarının destekleri ile çalışmalar devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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