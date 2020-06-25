İstinat duvarının altında aracı kalan vatandaş yaşadıklarını anlattı Esenyurt'ta toprak kayması sonucu çöken istinat duvarının altında aracı kalan vatandaş yaşadıklarını anlattı.

Esenyurt'ta toprak kayması sonucu çöken istinat duvarının altında aracı kalan vatandaş yaşadıklarını anlattı. Duvar çökmeden önce aracının üzerine karton örttüğünü belirten araç sahibi, "Kartonu koydum geri döndüm 5 dakika sonra aracım duvarın altında kaldı. 5 dakika sonra gelseydim ben de duvarın altında kalabilirdim" dedi.

Esenyurt'ta önceki etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kıraç'ta konteyner galerisinde toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı. Duvarının altında kalan 4 araç halen kurtarılmadı. Araç sahipleri araçlarının bir an önce kurtarılmasını bekliyor. Öte yandan istinat duvarının altında aracı kalan bir vatandaş yaşadıklarını anlattı. Duvar çökmeden önce aracının üzerine karton örttüğünü belirten araç sahibi Hakan Zengin, "Önce yağmur başladı sonra doluya döndü, ben de aracımın üstüne karton koymaya geldim. Kartonu koydum geri döndüm 5 dakika sonra aracım duvarın altında kaldı. 5 dakika sonra gelseydim ben de duvarın altında kalabilirdim. Araçlarımızın kaldırılmasını istiyoruz. Araçlarımız hafta sonuna kalırsa parçalanma durumları var. Duvarın yıkılmasında yağış çok etkili oldu; ama betonda da hiç demir yok. Yanlış işler yapılmış. Karşı taraftan şikayetçi olduk. 30-40 bin lira civarında bir maddi hasarım var" dedi.

Duvarın altında kalan araçların arkadaşlarına ait olduğunu bilgisini veren Berçin Adakaleli ise, "Arkadaşlarım araçların camlarını kaplayalım kırılmasın dediler. Tam o anda duvar olduğu gibi aşağıya indi. 6 tane binek araba var, 4 tanesi duvarın altında kaldı. Yağmur ve buradaki konteynerlerin ağırlığı ile duvar taşımadı ve aşağıya indi. Bir şekilde bu durumun çözülüp aracı zarar gören arkadaşlarımıza yardım edilmesini bekliyorum" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA