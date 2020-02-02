İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
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İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

02.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:42
İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı

ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Komşularının vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA
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