İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
Komşularının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.