İstinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içerisinde kaldı İstinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içerisinde kaldı Bursa'da istinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı.

İstinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içerisinde kaldı

BURSA - Bursa'da istinat duvarından düşen 5 yaşındaki çocuk kanlar içinde kaldı. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde olması gereken 5 yaşındaki F.A. dışarıda oyun oynamak istedi. Sitenin 2 metrelik istinat duvarının üzerine çıkan afacan, dengesini kaybederek aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan çocuğu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılan çocuğun, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA