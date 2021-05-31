İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu
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İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu

İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde istinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde istinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Yavru bir kedi işitince duvarına sıkıştı. Kedinin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için duvara merdiven dayadı. Ardından dakikalarca yavru kediyi kurtarmayan çalışan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtararak vatandaşlara teslim etti. İtfaiye ekiplerinin özverili davranışı mahalle halkından alkış aldı. - ZONGULDAK

İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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