İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

08.01.2020 19:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:39

Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza, Çiftlik köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 AP 381 plakalı otomobili ile Ankara'dan dönen Recep Işık (52) Çiftlik köyü mevkisine geldiği sırasa direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada Işık ile birlikte araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsü Recep Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA