İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde istinat duvarına çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde istinat duvarına çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Abdulkadir Ç.'nin kullandığı 27 U 9834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstinat duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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