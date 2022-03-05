İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİLDE 4 GENÇ CAN VERDİ

ANTALYA (DHA) - Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 genç yaşamını yitirdi.

Gece saat 01.30'da meydana gelen trafik kazasında Yahya Kılıç (21) yönetimindeki 15 LC 778 plakalı otomobil Burdur- Antalya Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bordür taşlarına daha sonra da istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Recep Aslan (21), Kerime Ece Karataş (21) ve Eda Nur Ocaklı (21) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki dört gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gençlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.