İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Güncel

İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor.

İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı zarar gördü. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri sevk edildi. Duvarın desteklediği 5 katlı apartman ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekilirken sokakta bulunan doğal gaz hattı da kapatıldı.

İstinat duvarı zarar gören bina da ekipler çalışmalarına devam ediyor. Tahliye edilen 4 binanın sakinleri evlerine dönmeye başladı. İstinat duvarı zarar gören binanın sakinleri ise hala misafirhanelerde bekliyor.

Tahliye edilen binada oturan bir vatandaş olay anında büyük bir gürültü duyduklarını hemen dışarıya çıktıklarını belirterek," 2 binanın arasında üst taraftaki istinat duvarından parçaların kopup büyük parçaların düştüğünü gördük" diye konuştu. Sonrasında komşularının tedbir amaçlı hazırlandığını aktaran vatandaş, "2, 3 bina yukarıda biliyorsunuz yine bir binanın temelinde kayma durumu oldu. Yine öyle bir durum çıkar korkusuyla insanlar aşağı dökülme başladı. Ben evimde otururken, televizyon kanallarını gezdim acil bir haber paylaşımı veren var mı diye. Ondan sonra direkt komşulardan haber geldi binaları boşaltıyorlar diye. Bize de seslendiler binaları boşaltıyorlar hemen diye. Birkaç arkadaş evinde değildi onları aradım hızlıca" dedi.

Kendi evlerine dönmek istediklerini dile getiren vatandaş, "Binalarda çok riskli bir durum yoksa yerlerimize taşınmak istiyoruz. Gerekli imkanları, gerekli önlemleri de alıyorlarmış biraz önce onu da duydum" şeklinde konuştu.

İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor
İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor
İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor
İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Şener Şen Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 23:21:42. #1.15#

title