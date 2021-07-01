İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor

İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor.

İstinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gören binada çalışmalar devam ediyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı zarar gördü. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri sevk edildi. Duvarın desteklediği 5 katlı apartman ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekilirken sokakta bulunan doğal gaz hattı da kapatıldı.

İstinat duvarı zarar gören bina da ekipler çalışmalarına devam ediyor. Tahliye edilen 4 binanın sakinleri evlerine dönmeye başladı. İstinat duvarı zarar gören binanın sakinleri ise hala misafirhanelerde bekliyor.

Tahliye edilen binada oturan bir vatandaş olay anında büyük bir gürültü duyduklarını hemen dışarıya çıktıklarını belirterek," 2 binanın arasında üst taraftaki istinat duvarından parçaların kopup büyük parçaların düştüğünü gördük" diye konuştu. Sonrasında komşularının tedbir amaçlı hazırlandığını aktaran vatandaş, "2, 3 bina yukarıda biliyorsunuz yine bir binanın temelinde kayma durumu oldu. Yine öyle bir durum çıkar korkusuyla insanlar aşağı dökülme başladı. Ben evimde otururken, televizyon kanallarını gezdim acil bir haber paylaşımı veren var mı diye. Ondan sonra direkt komşulardan haber geldi binaları boşaltıyorlar diye. Bize de seslendiler binaları boşaltıyorlar hemen diye. Birkaç arkadaş evinde değildi onları aradım hızlıca" dedi.

Kendi evlerine dönmek istediklerini dile getiren vatandaş, "Binalarda çok riskli bir durum yoksa yerlerimize taşınmak istiyoruz. Gerekli imkanları, gerekli önlemleri de alıyorlarmış biraz önce onu da duydum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli