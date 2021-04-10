İstinat duvarı yıkılan binada yıkım çalışmaları devam ediyor
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İstinat duvarı yıkılan binada yıkım çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstinat duvarı yıkılan binada yıkım çalışmaları devam ediyor

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartmanın yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartmanın yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çankaya'daki İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmalarından dolayı bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar Apartmanı'nın temelinde meydana gelen kayma sonucunda İstinat duvarının bir kısmı yıkılmıştı. 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar Apartmanı'nda çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yıkım çalışmaları kontrollü olarak devam ediyor. Binanın üst katlarında ve teras kısmında başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelindi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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