İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
24.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:05
ORDU'nun İkizce ilçesinde ortaokul çevresindeki taş istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine çöktü.
ORDU'nun İkizce ilçesinde ortaokul çevresindeki taş istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine çöktü.
Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kaynartaş Mahallesi'nde meydana geldi. Karaağaç Okulu'nu çevreleyen taş istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan park halindeki otomobil ve minibüste ağır hasar oluştu. Ekipler, göçük altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı