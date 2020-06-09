İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı (2)
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İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı (2)

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANI ANLATTIİmir'in Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çöken istinat duvarı çevrede büyük paniğe yol açtı.

İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı (2)
09.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:16

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANI ANLATTI

İmir'in Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çöken istinat duvarı çevrede büyük paniğe yol açtı. Mahalle halkından Mukadder Gökçen (55), duydukları gürültüyle deprem olduğunu düşündüklerini söyledi. Gökçen, "İşten yeni gelmiştim tam yemeğe oturduğum sırada büyük bir gürültü koptu. Eşimle beraber ne olduğunu anlamak için balkona çıktığımızda yanık kokusu aldık. Aşağıya inip baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Gördüğümüz manzara bizi çok şaşırttı. Sanki deprem olmuş gibiydi. İçeride kimsenin olmaması da büyük bir şans oldu. Öğrendiğimiz kadarıyla gece vardiyasındaki işçiler mesaiye başlamadan hemen önce göçük gerçekleşmiş. Ancak yüzlerindeki korkuyu gördük" ifadelerini kullandı.

Çöken duvara yakın evlerde oturan Yusuf Yıldız (24) da büyük bir panik yaşadıklarını söyledi. Yıldız, "Salonda oturduğum sırada büyük bir ses geldi. Biz de inşaat alanındaki kepçe devrildi diye düşündük. Hemen arka bahçeye koştum ve kepçenin devrilmediğini gördüm. Kafamı biraz çevirdiğimde göçüğü gördüm. Bildiğim kadarıyla kepçe operatörüne de uyarı yapılmış. Bulunduğumuz bölgenin altı bataklık olduğu için çökme meydana gelmiş. Bizim evimiz de bölgeye çok yakın olduğu için panik yaptık" diye konuştu.Öte yandan olay yerinde temizlik çalışmalarına devam edilirken, duvarın çökmesine neden olduğu iddia edilen inşaat alanında da kepçe çalışması sürüyor.Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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