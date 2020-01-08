İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
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İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında bir sitenin istinat duvarı çöktü.

08.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:16
İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı

SAKARYA'nın ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında bir sitenin istinat duvarı çöktü. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı 24 daire, güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde, Serdivan 'nde 24 daire 2 bloktan oluşan sitenin çevresindeki istinat duvarının bir kısmı, binalara doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Yapılan incelemede duvarın altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik amacıyla öğrencilerin yaşadığı 24 daire boşaltıldı. Öğrenciler yurtlara yerleştirilirken, yapılacak incelemelerin ardından binaların kullanıma açılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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