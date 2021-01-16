İstinaftan bozma kararı; Kadir Şeker davasında dosya geri gönderildi (2) - Yeniden

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkındaki karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Şeker'in dava dosyası, eksiklerin giderilmesi için Konya Adliyesi'ne gönderildi. Kararla ilgili konuşan Şeker'in avukatı ve Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "İlk inceleme neticesinde görülen 2 eksiklik var. Bunlar tamamlandıktan sonra yeniden yargılama, duruşma açılmaksızın olacak. Dosya, tekrar Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek" dedi.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, bozuldu. Yargılamada eksiklerin olduğunu belirten Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı geri gönderdi. Davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da katılması istendi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran'ın ailesinin, Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi. Eksikler giderilerek, yeniden yargılama olmaksızın, dosyanın Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi. ŞEKER'İN AVUKATI: DOSYADAKİ EKSİKLER GİDERİLECEKKadir Şeker davasıyla ilgili yeniden yargılama olmaksızın, dosyadaki eksiklerin giderilmesi yönünde bozulma kararı olduğunu belirten avukatı ve Baro Başkanı Mustafa Aladağ, şöyle konuştu:

"İstinaf incelemesini yapan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin 1'inci Ceza Dairesi Başkanlığı 2 hususta eksiklik görerek, dosyayı mahkemesine iade etmiştir. İlk husus katılma talebi reddedilen Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu Derneği vekilinin katılma talebi reddi değil kabulünün gerektiği; gerekçeli kararın kendilerine tebliği eğer bir dilekçe sunacaklarsa dosya içine alınmasına karar vermiştir. İkinci husus ise istinaf mahkemesi UYAP üzerinden yaptığı inceleme neticesinde Kadir Şeker hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olduğu, bu soruşturmanın akıbetinin ne olduğu, herhangi bir kavuşturmaya yer olmadığı kararı ya da iddianame olup olmadığı hususlarında araştırılarak bilgi verilmesi, dosyanın tekrar gönderilmesi konusunda bir karar vermiştir. Bu karar, esastan bozma ve benzeri bir karar değildir. İlk inceleme neticesinde görülen 2 eksikliktir. Bunlar tamamlandıktan sonra yeniden bir yargılama, duruşma açılmaksızın olacak. Dosya, tekrar Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI