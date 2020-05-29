İstinaf ve vergi mahkemeleri, 1 Haziran'da yargısal faaliyetlerine başlayacak
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İstinaf ve vergi mahkemeleri, 1 Haziran'da yargısal faaliyetlerine başlayacak

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, bölge adliye mahkemeleri (istinaf) ile vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricinde tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

İstinaf ve vergi mahkemeleri, 1 Haziran'da yargısal faaliyetlerine başlayacak
29.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:49

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, bölge adliye mahkemeleri (istinaf) ile vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricinde tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. Adli ve idari yargıda ise tutuklu ve acil dosyalar dışındaki duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'a kadar ertelenmesi kararı aynen uygulanacak.  

HSK, koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirlerle ilgili, yeni normale dönüş eylem planı çerçevesinde alınan kararları açıkladı. HSK tarafından duyurulan kararlara göre, tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran tarihine kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak. Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç tüm yargısal faaliyetleri, 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Kamu davası açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir, 1 Haziran itibarıyla sonlandırılacak.Ayrıca salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 7 Temmuz tarihine kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri kabul edilmeyecek. 1 Haziran'dan itibaren yalnızca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve cumhuriyet savcıları idari izinli sayılacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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