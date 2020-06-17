İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu
17.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:16

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, mahkeme 4 Aralık 2019'daki duruşmada sanıklar hakkındaki hükmünü açıklamıştı. Buna göre sanık Çağatay Aksu'ya "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Diğer sanık Berk Akand'ın ise bu suçlarda sanık Aksu'ya yardım ettiğinin tespit edildiğini bildiren mahkeme, Akand'a "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarına yardım etmekten 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Yerel mahkemenin kararı, sanık avukatları, Şule Çet'in yakınları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca istinafa taşındı. Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, davayla ilgili kararını verdi. İstinaf kararında, "Maktulenin zor durumda olduğunu bilen sanık Çağatay'ın iş bulma vaadiyle maktuleyi olay gecesi içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı, cinsel saldırıda bulunduğu, maktulenin bu durumu kabullenmemesi üzerine yüksek düzeyde alkollü olan sanığın şikayet edileceğini, zor durumda kalacağını düşünerek işlediği cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla maktuleyi darp ettiği, boğazını sıktığı, bu aşamada öldürdüğü veya bilincini kaybederek kendinden geçmesi nedeniyle öldüğünü düşündüğü maktuleyi işlediği cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak ve intihar ettiği görüntüsü vererek bu durumu gizlemek amacıyla plazanın 20. katından aşağı atmak suretiyle öldürdüğü anlaşılan sanığın nitelikli cinsel sadırı, cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmasına; sanık Çağatay ile TCK'nın 37. maddesi kapsamında iştirak halinde yüklenen suçları işlediği hususunda kesin delil bulunmayan sanık Berk Akand'ın aşamalarda sanık Çağatay ve maktule Şule ile aynı ortamda bulunduğu sabit olup, sanık Çağatay'ın bu eylemleri sırasında onun yanında yer almak, kendisine engel olmamak ve manevi yardımda bulunmak suretiyle sanık Çağatay'ın işlediği nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığı kabul edilerek cezalandırılmasına ilişkin ilk derece mahkemesi kabulünde ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde göbek atıp eğlendi
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: İstinaf Şule Çet davasında sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:18:21. #1.15#
title