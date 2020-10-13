İstinaf Mahkemesi Sözcü davasında 8 sanığa verilen hapis cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Bu kapsamda; Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin dosyası Yargıtay'a gönderilecek.