İstinaf Mahkemesi Sözcü davasında 8 sanığa verilen hapis cezasını onadı
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İstinaf Mahkemesi Sözcü davasında 8 sanığa verilen hapis cezasını onadı

13.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:48
İstinaf Mahkemesi Sözcü davasında 8 sanığa verilen hapis cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Bu kapsamda; Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin dosyası Yargıtay'a gönderilecek.

Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticileri "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 30 Aralık 2019'da gazetenin avukatları, mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay'a gönderilecek.

Bu kapsamda gazete çalışanı ve yazarları için ön görülen cezalar şu şekilde:

Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

Sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

Sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 1 yıl 13 ay

Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu: 1 yıl 13 ay

Sözcü gazetesinin muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 1 yıl 13 ay

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay'a gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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