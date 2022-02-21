İstinaf, Selahattin Demirtaş'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen hapis cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş, 22 Mart 2021 tarihinde Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINA ONAMA

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti. İstinaf başvurusunda bulunan sanık avukatının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediğini kaydeden daire, istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararını onadı.

(Gamze Erdemir/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel