İstinaf, Şanlıurfa'daki darbe girişimi davasında 21 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu

25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:12

Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemece eski tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında olduğu 21 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Bölge Adliyesi Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, darbe girişimine ilişkin Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 45 sanık hakkında verdiği kararı, yapılan itiraz üzerine inceledi.

Toplam 101 klasörden oluşan dosyayı inceleyen daire, yerel mahkemenin eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 6 eski askere verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 15 eski askere verilen 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Daire, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığına hükmetti.

Toplam 22 sanığın da beraat kararının hukuka uygun olduğunu belirten daire, "anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 2 sanığın ise yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: AA