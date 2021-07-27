İstinaf ne demek? İstinaf anlamı ne?
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İstinaf ne demek? İstinaf anlamı ne?

İstinaf ne demek? İstinaf anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstinaf, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstinaf ne demek? İstinaf anlamı ne? İşte, İstinaf kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstinaf kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstinaf anlamı ne? İstinaf ne demek?

İSTİNAF NE DEMEK?

İstinaf:

isim, eskimiş, hukuk, (isti:na:fı), Arapça istinaf

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme.

İstinaf mahkemesi:

isim, hukuk

Sulh ve asliye mahkemeleri vb. ilk derece mahkemeler ile temyiz mahkemeleri arasında yer alan ikinci derecede yüksek mahkeme.

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