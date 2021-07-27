İstinaf ne demek? İstinaf anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstinaf, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstinaf ne demek? İstinaf anlamı ne? İşte, İstinaf kelimesin anlamı!