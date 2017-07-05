İstinaf Mahkemesinden, Beraat Eden Cinsel İstismar Sanığına 3 Yıl Hapis

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, çocuğun cinsel istismarı davasında yerel mahkeme tarafından sanık hakkında verilen beraat kararını kaldırılarak sanığın, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık lehine tanıklık yapan şahıs hakkında cep telefonunun HTS kayıtlarının olay günü olay yerinde sinyal vermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Bayrampaşa'da 12 Haziran 2015 tarihinde karnesini alıp evine giden 13 yaşındaki S.S.G. isimli kız çocuğunu iş yerine çağırarak sarkıntılık yaptığı iddiasıyla terzi B.A., hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.



İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık B.A. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, olayın meydana gediği sırada iş yerinde müşterilerin bulunduğunu, aç olduğunu düşünerek mağdureye para verdiğini, onu öpmeye çalışmadığını söyledi.



Duruşmada söz alan mağdure S.S.G. ise, karne aldığı gün evine dönerken sanık B.A.'nın kendisini yoldan çevirdiğini söyleyerek "İş yerine çay içmeye çağırdı. Benim ile gizli aşk yaşayacağını söyledi. Karne hediyesi olarak bana 2 TL verdi. Beni dükkanın arkasına çekerek öpmeye çalıştı ancak onu iterek dükkandan çıktım, verdiği parayı da yolda attım" dedi.



İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi. Mağdurenin ailesi, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün bozulması istemiyle İstinaf kanun yoluna başvurdu.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Olay tarihinde terzi dükkanımda müşterilerim vardı. Ben de müşterilere çay söyle, istersen bir de kendine söyle dedim. Çaylar geldi ve içildi. Bir bayan müşterim 12 TL para verdi. Parayı tezgahın üzerine bıraktım, mağdurenin bozuk 2 TL'ye baktığını gördüm. Kağıt parayı kasaya attım, mağdureye de al 2 TL senin olsun dedim. Bunun dışında iddia edildiği gibi herhangi bir cinsel istismarda bulunmadım" dedi.



Kararını açıklayan ceza dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararının kaldırılarak, sanığın "Sarkıntılık düzeyinde kalmış çocuğun basit cinsel istismar suçundan" 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, duruşmada sanık lehine tanık olarak dinlenen S.K. hakkında cep telefonu HTS kayıtlarının olay günü olay yeri olan Bayrampaşa'da değil Gebze'de sinyal verdiğini gerekçe göstererek, "Yalancı tanıklık" suçundan suç duyurunda bulundu. - İSTANBUL