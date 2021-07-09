İSTİNAF MAHKEMESİ, REİNA SALDIRGANINA VERİLEN CEZAYI ONADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTİNAF MAHKEMESİ, REİNA SALDIRGANINA VERİLEN CEZAYI ONADI

İSTİNAF MAHKEMESİ, REİNA SALDIRGANINA VERİLEN CEZAYI ONADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTİNAF Mahkemesi, ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina'ya terör saldırısı yaptığı gerekçesiyle sanık Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

İSTİNAF Mahkemesi, ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina'ya terör saldırısı yaptığı gerekçesiyle sanık Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Daire, diğer 46 sanığa verilen değişen oranlardaki hapis cezalarını da onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Reina Davası'nda yerel mahkemenin verdiği kararı dosya üzerinden inceledi. Daire, yerel mahkemenin kararlarını usul ve yasaya uygun bularak aralarında Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 47 sanığın cezasını onadı.

DAVANIN GEÇMİŞİOrtaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya 2017 senesinin yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi yaralandı. Davanın bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen Abdulkadir Masharipov'un (36) da aralarında bulunduğu 59 sanığın yargılandığı dava 7 Eylül 2020 tarihinde karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", aralarında Şehit Polis Memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu "39 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Masharipov'a "79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 1368 yıl hapis cezası ve "Vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma" suçundan 375 bin lira para cezası verdi. Ayrıca heyet, Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına karar verdi. Heyet, saldırının planlayıcılarından olduğu iddia edilen İlyas Mamaşaripov'ın "Anayasayı ihlal etmeye yardım etme", "39 kişiyi tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "79 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından toplamda 1432 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca heyet, Abdulkadir Masharipov'ın resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva, saldırının eylem talimatını verdiği iddia edilen "Ebu Cihad" kod adlı Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 46 sanığa "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6'şar yıl 3'er aydan 12'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.  Mahkeme ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verirken 1 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verdi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstinaf, Ortaköy'deki terör saldırısı davasında sanıklara verilen cezaları uygun buldu
İstinaf, Ortaköy'deki terör saldırısı davasında sanıklara verilen cezaları uygun buldu
Son dakika haberleri | İtirafından vazgeçen eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı
Son dakika haberleri | İtirafından vazgeçen eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy tutuklandı
İstinaf, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun...
İstinaf, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTİNAF MAHKEMESİ, REİNA SALDIRGANINA VERİLEN CEZAYI ONADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:38:07. #1.14#

title