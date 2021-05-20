İstinaf, Koza İpek Holding davasında sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu
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İstinaf, Koza İpek Holding davasında sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu

İstinaf, Koza İpek Holding davasında sanıklara verilen cezaları hukuka uygun buldu
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Ocak 2020'de karara bağlanan "Koza-İpek Holding" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularında incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemece verilen hükümde, usul ve esasa ilişkin bir isabetsizlik bulunmadığı sonucuna vardı.

Kararda, tutuklu sanıklardan, Cafer Tekin İpek hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasının, yasaya uygun olduğuna karar verildi.

Sanık Melek İpek'e verilen, "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 104 bin 100 lira para cezası da hukuka uygun bulundu.

Sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu hakkındaki, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün verilen hapis cezalarını da uygun bulan Daire, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstinaf kararında, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 1 Eylül 2015'te, Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ve İpek'in ikametgahı aranmıştı. El konulan kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporu doğrultusunda, holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmış, şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.

Ardından, FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamede sanıkların, "terör örgütüne üye olmak", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanma", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince ilk duruşması 20 Eylül 2017'de görülen dava, 9 Ocak 2020'de tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
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