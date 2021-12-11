İstinaf, İSTAÇ Genel Müdürü Değirmenci hakkındaki kararı hukuka uygun buldu - Haberler
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İstinaf, İSTAÇ Genel Müdürü Değirmenci hakkındaki kararı hukuka uygun buldu

İstinaf, İSTAÇ Genel Müdürü Değirmenci hakkındaki kararı hukuka uygun buldu
AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'ye "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yerel mahkemece verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararını yerinde buldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'ye "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yerel mahkemece verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararını yerinde buldu.

İstinafın 8 Kasım'da verdiği kararın ardından Değirmenci'nin geçen yıl başladığı İSTAÇ Genel Müdürlüğündeki görevinden ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesince Mehmet Aslan Değirmenci'ye verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunu inceledi.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemede, Değirmenci'ye ait olan şirketin 2016'da yetkili kurumlarca denetlendiği ve sahte fatura kullanımının tespit edildiği yer aldı.

Değirmenci'nin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtilen kararda, sanığın üzerine atılı suçlamanın bilirkişi raporu ile sabit olduğu ve bu nedenle de "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık bulmadı.

Delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığına, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğuna karar veren daire, bu nedenle Değirmenci'nin yaptığı istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Dairenin kararının ardından Değirmenci'nin aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Öte yandan, geçen yıl 13 Kasım'da göreve başlayan Değirmenci'nin yaklaşık 3 hafta önce İSTAÇ Genel Müdürlüğündeki görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri

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