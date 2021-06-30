İstinaf Mahkemesi Mübariz Mansimov'un cezasını onadı
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İstinaf Mahkemesi Mübariz Mansimov'un cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi Mübariz Mansimov'un cezasını onadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstinaf Mahkemesi, iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını onadı. Mahkeme, Gurbanoğlu'na verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırırken İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gurbanoğlu'nun avukatlarının verilen cezaya itirazını değerlendirdi. Daire, sanık Gurbanoğlu'na yerel mahkemece 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının hukuka aykırı bulunmadığına karar verdi. Avukatların başvurusunu esastan reddeden 3. Ceza Dairesi, 5 yıllık hapis cezasını onadı.

EV HAPSİ ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Ayrıca 3. Ceza Dairesi, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Gurbanoğlu'nun tedbirini hürriyeti kısıtlayıcı nitelikte buldu. Ev hapsi şeklindeki tedbiri kaldıran Daire, Gurbanoğlu hakkında İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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