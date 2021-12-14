İstinaf Galatasaray Adası'na ilişkin davacı şirketin başvurusunu esastan reddetti

İSTİNAF Mahkemesi, Galatasaray Adası'nda kiracı olan Mels Turizm'in tahliye edilmesine ilişkin hükmeden yerel mahkemenin kararını inceledi. Yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden uygun olduğuna kanaat getiren Daire, davalı şirketin istinaf başvurusunu esastan reddetti. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir, bu kararla birlikte icranın geri bırakılması kararının kaldırıldığını belirterek "Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" şeklinde yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 49. Hukuk Dairesi, 'Su Ada' ve 'Galatasaray Adası' olarak bilinen Kuruçeşme Adası'na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Davalı Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Tic. Lmtd. Şirketi'nin istinaf başvurusunu değerlendiren Daire, davalı şirketin istinaf başvurusunda tebligatın usulüne uygun yapılmadığını ve bu nedenle davalının borcunun olmadığını öne sürdüğünü hatırlattı.

"BÜTÜN GALATASARAYLILARA HAYIRLI OLSUN"