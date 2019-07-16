İstinaf, yerel mahkemenin FETÖ'cülere verdiği cezaları uygun buldu
İstinaf, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.
Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemenin kararını istinaf edip Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyan sanık avukatlarının talebi kabul edilmedi. Mahkeme, verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri