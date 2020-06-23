İstinaf, CHP'li Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu
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İstinaf, CHP'li Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu

İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü...

İstinaf, CHP'li Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu
23.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:12

İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Eylül 2019'da verilen mahkumiyet hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

İstinaf, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Bu kapsamda yerel mahkemece Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını hukuka uygun bulan daire, kararını temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle aldı.

Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ceza almıştı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Kaftancıoğlu'nu, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun alenen icra edilmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkarmıştı. Kaftancıoğlu'nun üzerine yüklenen suçu, bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle de ceza 1 yıl 6 ay 20 güne çıkarılmıştı.

Kaftancıoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, fiili alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 9 aya çıkarmıştı. Mahkeme, sanığın üzerine yüklenen suçu bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle ceza 2 yıl 4 aya çıkarılmıştı.

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, bu cezayı da suçun birden çok işlenmesi nedeniyle 1 yıl 8 aya yükseltmişti.

Bazı paylaşımların darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğuna dikkat çeken yerel mahkeme, Kaftancıoğlu'nu "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmış, bu suçun birden çok kez işlediğinin anlaşılması üzerine cezayı 2 yıl 8 aya çıkarmıştı.

Kaftancıoğlu toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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