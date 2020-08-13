İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknenin sahibine verilen cezayı yasaya uygun buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknenin sahibine verilen cezayı yasaya uygun buldu

İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknedeki 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tekne sahibi sanık Yılmaz Badur'a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknenin sahibine verilen cezayı yasaya uygun buldu
13.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:42

İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknedeki 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tekne sahibi sanık Yılmaz Badur'a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016'da Ambarlı Limanı açıklarında alabora olan teknedeki İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin tekne sahibi Yılmaz Badur'a yerel mahkeme tarafından verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Sanık hakkında verilen cezanın kanuni bağlamda uygulandığı kanaatine varan ceza dairesi kararında, istinaf başvurusunda bulunan tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediğini kaydetti.

Bu nedenle tarafların istinaf başvurularının esastan reddine karar veren daire, sanık Yılmaz Badur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Davanın geçmişi

Beylizdüzü'nde 29 Aralık 2016'da Ambarlı Limanı açıklarında bir teknenin suya gömülmesi üzerine teknede bulunan İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetmiş, tekne sahibi olduğu belirtilen sanık Yılmaz Badur ise kurtulmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Karaman ve Bostancı'nın tekne sahibi olduğu belirtilen Yılmaz Badur'un yanında çalıştıkları, olay günü de birlikte avlanmak için tekne ile açıldıkları ve gerekli tedbirler alınmadığı için kazanın meydana geldiği anlatılmıştı.

İddianamede, Yılmaz Badur hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Haziran 2019'da verdiği kararında sanık Yılmaz Badur'u 3 yıl 4 hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Yaşam
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı 3. Sayfa
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Acun Ilıcalı Yonca Evcimik
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: İstinaf, Beylikdüzü'nde alabora olan teknenin sahibine verilen cezayı yasaya uygun buldu - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 14:30:36. #1.15#
title