İstinaf, Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında verilen kararları hukuka uygun buldu İstinaf, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis...

İstinaf, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin inceleme kararında, suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmayan müdahil kurum İstanbul Emniyet Müdürlüğünün istinaf taleplerinin tümüyle reddedildiği belirtildi.

Beraat ve cezalar uygun bulundu

İstinaf, 4 sanığa, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan ve bu 4 sanığın aralarında olduğu 9 sanığa da "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme" suçlarından verilen beraat kararlarıyla ilgili istinaf başvurularını esastan reddetti.

Sanıklardan 14'üne "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan, 10'una, 46 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan, 242 kez "nitelikle kasten öldürmeye teşebbüs" ve zincirleme olarak "mala zarar verme" suçlarından, 10'una "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan, 5'ine "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ve 4'üne de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini ise yasaya uygun buldu.

İstinaf, bu hükümlerin yasaya uygun bulma gerekçesini şöyle açıkladı:

"Yapılan yargılama, toplanıp karar yerinde gösterilen deliller, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdir, incelenen dosya içeriği, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmama, delillerle ve işlemlerde herhangi bir eksik olmama, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olması, eylemlerin doğru olarak nitelendirilmesi, kanunda belirtilen suç tipine uyma ve cezaların kanuni bağlamda uygulanması."

İstinaf, tutuklu 17 sanığın bu hallerinin devamına yönelik hüküm kurdu.

47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada 17 Mayıs 2019'da yapılan duruşmada, 27 sanıklı dosyayı karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığı ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, bu sanıklara ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası uygun görmüştü.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 sanığa 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veren heyet, biri firari 9 sanığın dosyasını da ayırmıştı.

Kaynak: AA