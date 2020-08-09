İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu
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İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu

ERZURUM'da, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen erkek bebeğini poşete koyup, çöpe atan Ayten Kağızmanlı (26) ile annesi Fadime Kağızmanlı'ya (49) verilen 15'er yıllık hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce yerinde bulundu.

İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu
09.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:44

ERZURUM'da, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen erkek bebeğini poşete koyup, çöpe atan Ayten Kağızmanlı (26) ile annesi Fadime Kağızmanlı'ya (49) verilen 15'er yıllık hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce yerinde bulundu. İstinaf kararında, sanıkların, bebeği çöp konteynerine atmalarının 'kasten öldürme'ye yönelik olduğu vurgulandı. 

Olay, 28 Ağustos 2018'de, Pasinler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının düğünü için Kayseri'den Pasinler'e gelen Ayten Kağızmanlı, misafir olduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. Kağızmanlı, durumu annesi Fadime Kağızmanlı'ya anlattı ve evlilik dışı birliktelikten dünyaya getirdiği erkek bebeğini çöpe atmaya karar verdi. Fadime Kağızmanlı, poşete koyduğu torununu, çöp konteynerine attı.

CAMİ CEMAATİ BULDUSabah namazı için bölgedeki Hasan Dede Camii'ne gelen cemaat, çöp konteynerinden bebeğin ağlamasını duydu. Çöpte poşet içinde bebek olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis de yaptığı araştırma sonrası Ayten Kağızmanlı ile annesi Fadime Kağızmanlı'yı gözaltına aldı. Tedavisi tamamlanan bebek, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Ayten Kağızmanlı ile Fadime Kağızmanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.'AİLEMDEN KORKTUĞUM İÇİN BEBEĞİ DIŞARI BIRAKTIM'Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Ayten Kağızmanlı, daha önce evlenip boşandığını ve 1 çocuğunun olduğunu söyledi. Komşusunun akrabası Y.M. ile isteği dışında ilişkiye girip, hamile kaldığını, gebeliğinden 6'ncı ayda haberdar olduğunu iddia eden Kağızmanlı, "Sancılarım tutunca gece tuvalette doğum yaptım. Annem beni ve bebeği görünce şoke oldu. Babamın bana zarar vereceğini düşündüğümden bebeği poşete koyarak anneme verdim. Bebeğin ölebileceğini düşünmedim. Ailemden korktuğum için bebeği dışarı bıraktım. Çok pişmanım" dedi. 'GÖBEK BAĞINI KESMİŞ OLSAK YAŞAMAZDI'Gece kızının kendisini uyandırarak, çok sancısının olduğunu söylediğini anlatan anneanne Fadime Kağızmanlı ise ifadesinde şunları söyledi:   "Kızım beni uyandırarak 'Anne çok sancım var' dedi. Ben de torunumun sütünden ısıtarak getirip, içirdim, sonra yatmaya gittim. Kızım uzun süre tuvaletten çıkmayınca merak ettim. Kapıyı çaldım, önce açmadı. Daha sonra açınca kızım kanlar içindeydi, bebeğin de gözleri açıktı. Onları görünce şoke oldum. Bana çok yalvardı 'Anne ne olur, babam duymasın' dedi. Evlat işte, dayanamıyorsun. Yalın ayak evden çıkmışım o şokla. Bebeği çöpe atmamı istedi. Ben 'Yazık, günah olur, camiye bırakalım' dedim. Camiye gittim; ancak kapısı kapalıydı. Hemen karşısındaki çöp konteynerine bıraktım. İçerisinde karton kutular vardı, onların üzerine koydum. Panikten göbek bağını da kesmemiştik. Kesmiş olsaydık zaten bebek yaşamazdı. Poşetin ağzını üşümemesi için bağlamıştım."15'ER YIL HAPİS 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Aralık 2019'da görülen karar duruşmasında, Fadime ve Ayten Kağızmanlı, 'alt soya ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Ayrıca anne Ayten Kağızmanlı'nın 10 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına karar verildi. 'ÇÖPE ATMALARI ÖLDÜRMEYE YÖNELİK'Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, İstinaf Mahkemesi'nde incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Avukatların istinaf başvurusunu reddeden 1'inci Ceza Dairesi kararında, şu görüşlere yer verdi: "Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, resen de istinafa tabi olan inceleme konusu hükümlerde isabetsizlik bulunmadığı, kabul edilen oluş biçimine göre, iştirak halinde hareket eden sanıkların, bebeği objektif olarak öldürmeye elverişli, icrai bir hareketle çöp konteynerine atmaları şeklindeki eylemlerinde, kastlarının öldürmeye yönelik olduğunun kabulünün gerektiği, istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmediğinden istinaf başvurularının esastan reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına oy birliği ile karar verildi."

Anneanne Fadime Kağızmanlı'nın Avukatı İsmail Koç ise istinaf taleplerinin reddedilmesi üzerine karara karşı Yargıtay'a başvurduklarını bildirdi. 


Kaynak: DHA

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