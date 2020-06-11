İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

İstinaf,
11.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:21

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Mart 2019'da karara bağlanan "17 Aralık kumpas" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda yerel mahkemece 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini hukuka uygun bulan ceza dairesi, kararını Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere aldı.

Eski emniyet müdürü 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 18 Mart 2019'da açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın aralarında bulunduğu 15 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'i ayrıca, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'e, eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış'a yönelik "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 13 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanıkların her birini toplam 41 yıl altışar ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar Arif İbiş'i 13 yıl, Mustafa Demirhan'ı 28 yıl 6 ay, İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'i 4 yıl altışar ay, Ömer Atalay ile Sefa Erdal'ı da 28 yıl altışar hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci, Adem Atik'i eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan 10 yıl ikişer ay hapse mahkum eden heyet, sanık Mutlu Acil'in "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 6 bin 509 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağlamıştı.

24 sanık tüm suçlardan beraat etmişti

Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Atalay, Sefa Erdal, Turan Güler, Ulvi Şahin, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Gürkan Tok, Savaş Akyol, Tahsin Toparlak, Seyfullah Bucak, Osman Balcı, Muhammet Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner, Emre Okur, Salih Mümin Baykuş, Mutlu Acil, Mesut Gök, Orhan Parlakyıldız, Osman Genç, Cengiz Cabbar ve Mehmet Toker'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Abdullah Altay, Ahmet Usta, Kamil Bilgiç, Murat Can, Volkan Demirdelen, Yalçın Aksoy, Yusuf Ayyıldız, Hakan Ürkmez, Murat Cebecioğlu, Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar, Umut Eker, Kamil Murat Adanır, Zahide Sağlam, Ümit Kınık, Eren Gökhan, Burcu Masat, Samet Ordukaya, Onur Baltacı, Mehmet Emin Çağan, Aydın Güven, Erol Karaboyun, Hasan Serdar Koçyiğit ve Mehmet Yeşilkaya'nın tüm suçlardan beraatini kararlaştırmıştı.

Firari 6 sanığın dosyası ayrılmıştı

Mahkeme heyeti, davanın sanıkları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ise firari olmaları nedeniyle ayrılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı
Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Kızının nişanına katılan muhtar virüs kaptı, köy karantinaya alındı!
Kızının nişanına katılan muhtar virüs kaptı, köy karantinaya alındı!
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bakan Haziran Instagram
Şu an buradasınız: İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:26:05. #1.15#
title