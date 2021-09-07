İstimval ne demek? İstimval anlamı ne?
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İstimval ne demek? İstimval anlamı ne?

İstimval ne demek? İstimval anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstimval, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstimval ne demek? İstimval anlamı ne? İşte, İstimval kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstimval kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstimval anlamı ne? İstimval ne demek? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İSTİMVAL NE DEMEK?

İstimval: Olağanüstü durumlarda idarenin özel mülkiyetteki taşınır mallara el atmasıdır.

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