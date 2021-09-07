İstimval ne demek? İstimval anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstimval, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstimval ne demek? İstimval anlamı ne? İşte, İstimval kelimesin anlamı!