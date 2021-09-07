İstimval ne demek? İstimval anlamı ne?
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İSTİMVAL NE DEMEK?
İstimval: Olağanüstü durumlarda idarenin özel mülkiyetteki taşınır mallara el atmasıdır.